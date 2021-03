Chi è Samantha Curcio Tronista Uomini e Donne: Biografia, Età, Instagram (Di martedì 30 marzo 2021) Samantha Curcio è la nuova Tronista “curvy” di 30 anni di Uomini e Donne 2021, originaria di Sapri. Dopo la scelta di Sophie Codegoni si è reso disponibile un posto sul trono e la redazione ha deciso di offrire questa opportunità alla giovane campana. Attualmente sta conoscendo i corteggiatori Ugo Primavera, Alessio Ceniccola e Beyba Bohdan. Chi è Samantha Curcio? Nome: Samantha Curcio Data di nascita: 12 ottobre 1990 Età: 30 Anni Segno zodiacale: Bilancia Professione: Informazione non disponibile Luogo di nascita: Sapri Altezza: Informazione non disponibile Peso: a 15 anni pesava 90 kg. Ora è dimagrita. Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profilo Instagram ufficiale: @la ... Leggi su chiecosa (Di martedì 30 marzo 2021)è la nuova“curvy” di 30 anni di2021, originaria di Sapri. Dopo la scelta di Sophie Codegoni si è reso disponibile un posto sul trono e la redazione ha deciso di offrire questa opportunità alla giovane campana. Attualmente sta conoscendo i corteggiatori Ugo Primavera, Alessio Ceniccola e Beyba Bohdan. Chi è? Nome:Data di nascita: 12 ottobre 1990 Età: 30 Anni Segno zodiacale: Bilancia Professione: Informazione non disponibile Luogo di nascita: Sapri Altezza: Informazione non disponibile Peso: a 15 anni pesava 90 kg. Ora è dimagrita. Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili sul proprio corpo Profiloufficiale: @la ...

