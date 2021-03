Chi è Michelle Hunziker | Età | Instagram | Marito Tomaso e Figlie

Leggi su chiecosa

(Di martedì 30 marzo 2021)è una conduttrice, attrice ed ex modella di origini svizzere. Ha esordito come modella per il marchio Roberta e condotto numerosi programmi tra la Germania e l’Italia, ottenendo molto successo. Ha condotto All Together Now, il progrmma musicale di Canale 5 ed è attualmente al timone di Striscia La Notizia. Chi è? Nome:Data di nascita: 24 gennaio 1977 Età: 43 anni Altezza: 170 cm Peso: 52 kg Segno Zodiacale: Acquario Luogo di Nascita: Sorengo, comune svizzero del Canton Ticino Professione: conduttrice, attrice ed ex modella Tatuaggi:ha un tatuaggio tribale sul braccio destro, fatto a 17 anni a Miami. Profiloufficiale: @therealhunzigram Profilo YouTube: ...