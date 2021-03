Chi è Cindy Bruna | la supermodella protagonista del nuovo Fashion Issue

Leggi su iodonna

(Di martedì 30 marzo 2021) Ildi iO Donna arriva in edicola il 1 aprile. L’inserto formato quotidiano è come sempre dedicato alla moda di stagione, in questo caso quella per la primavera estate 2021, e ospita una super modella internazionale. Questa volta tocca a, classe 1994, italo-congolese nata nel Sud della Francia e già scelta da l’Oréal Paris e da Victoria’s Secret, oltre che da tutti i brand del prêt-à-porter. Per iO Donnaha indossato tutti i look più belli del momento, di Dolce&Gabbana, Chanel, Saint Laurent, Fendi, Dior, Giorgio Armani, Max Mara, Ermanno Scervino. E risposto alle domande sulla sua vita e sulla sua carriera. ...