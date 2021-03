Chi è Caterina Sbaraglia, età e debutto della giovane attrice: dal grande schermo alla fiction (Di martedì 30 marzo 2021) Volto non nuovo dell’ambiente cine-televisivo Caterina Sbaraglia è tra gli attori del cast di Svegliati amore mio. Nella fiction di Canale 5 firmata Simona e Ricky Tognazzi, la giovanissima Caterina interpreta Sara, figlia di Sabrina Ferilli e protagonista attorno alla cui malattia ruotano tutte le vicende narrate. Ma Caterina non è al suo debutto: per la piccola Sbaraglia, infatti, le porte dello spettacolo si aprirono già tre anni fa quando – a soli 10 anni – esordì sul grande schermo diretta da Guido Chiesa. Caterina Sbaraglia, età e debutto della giovane attrice in “Ti presento Sofia” Classe 2008, ... Leggi su urbanpost (Di martedì 30 marzo 2021) Volto non nuovo dell’ambiente cine-televisivoè tra gli attori del cast di Svegliati amore mio. Nelladi Canale 5 firmata Simona e Ricky Tognazzi, la giovanissimainterpreta Sara, figlia di Sabrina Ferilli e protagonista attornocui malattia ruotano tutte le vicende narrate. Manon è al suo: per la piccola, infatti, le porte dello spettacolo si aprirono già tre anni fa quando – a soli 10 anni – esordì suldiretta da Guido Chiesa., età ein “Ti presento Sofia” Classe 2008, ...

