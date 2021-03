Chi è Andrea Pisani: carriera e vita privata dell’attore italiano (Di martedì 30 marzo 2021) Tra i protagonisti di “Ti presento Sofia”, film del 2018 diretto da Guido Chiesa, con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti, remake italiano della pellicola argentina “Se permetti non parlarmi di bambini!”, Andrea Pisani. Scopriamo tutto su questo giovane attore, che assieme a Luca Peracino forma il duo comico dei “PanPers”. Insieme hanno preso parte al Laboratorio del Cab41 a Torino e nel 2008 si sono aggiudicati il premio della critica al concorso Kettiridi ad Avigliana. Lo stesso anno l’ingresso nel cast del Laboratorio Zelig di Torino. Il duo nel 2011 ha partecipato a The Tour, in onda su Disney Channel. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera e vita privata di Andrea. leggi anche l’articolo —> Micaela Ramazzotti età, marito, figli, altezza e peso: tutti i ... Leggi su urbanpost (Di martedì 30 marzo 2021) Tra i protagonisti di “Ti presento Sofia”, film del 2018 diretto da Guido Chiesa, con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti, remakedella pellicola argentina “Se permetti non parlarmi di bambini!”,. Scopriamo tutto su questo giovane attore, che assieme a Luca Peracino forma il duo comico dei “PanPers”. Insieme hanno preso parte al Laboratorio del Cab41 a Torino e nel 2008 si sono aggiudicati il premio della critica al concorso Kettiridi ad Avigliana. Lo stesso anno l’ingresso nel cast del Laboratorio Zelig di Torino. Il duo nel 2011 ha partecipato a The Tour, in onda su Disney Channel. Scopriamo qualcosa in più sulladi. leggi anche l’articolo —> Micaela Ramazzotti età, marito, figli, altezza e peso: tutti i ...

