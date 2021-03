Che impatto avrà il vaccino Johnson & Johnson sulla campagna vaccinale italiana? (Di martedì 30 marzo 2021) (foto: Mat Napo/Unsplash)Molti ne parlano come la svolta della campagna vaccinale, ma l’esperienza recente insegna che la cautela è d’obbligo. Anche perché negli ultimi mesi molte svolte sono state annunciate, eppure l’Italia è ancora tutta dipinta di rosso e di arancione, e le settimane continuano a scorrere l’una dopo l’altra in un’estenuante attesa. Comunque sia, la nuova formulazione vaccinale Johnson & Johnson, la quarta in ordine cronologico ad arrivare in Italia, almeno formalmente ha tutte le carte in regola per permettere al nostro paese di mettere quella marcia in più alle somministrazioni vaccinali che finora è evidentemente mancata. La notizia più recente è che, secondo diverse fonti, la data per i primi arrivi in Italia della ... Leggi su wired (Di martedì 30 marzo 2021) (foto: Mat Napo/Unsplash)Molti ne parlano come la svolta della, ma l’esperienza recente insegna che la cautela è d’obbligo. Anche perché negli ultimi mesi molte svolte sono state annunciate, eppure l’Italia è ancora tutta dipinta di rosso e di arancione, e le settimane continuano a scorrere l’una dopo l’altra in un’estenuante attesa. Comunque sia, la nuova formulazione, la quarta in ordine cronologico ad arrivare in Italia, almeno formalmente ha tutte le carte in regola per permettere al nostro paese di mettere quella marcia in più alle somministrazioni vaccinali che finora è evidentemente mancata. La notizia più recente è che, secondo diverse fonti, la data per i primi arrivi in Italia della ...

