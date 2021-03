Champions League, via al nuovo format : ecco cosa cambia (Di martedì 30 marzo 2021) Champions League – Il via libera alla nuova Champions League dovrebbe esserci domani, quando il Comitato Esecutivo dell’Uefa si riunirà per ufficializzare il nuovo format. cambia molto: ci saranno 100 partite in più da giocare e si dirà in maniera definitiva addio alla fase a gironi. Ci sarà un mini campionato con 36 squadre (4 in più di quelle attuali). Ogni club partecipante giocherà 10 partite: 5 in casa e 5 in trasferta contro squadre differenti. Il mini campionato garantirà alle prime otto di qualificarsi per le prima gara a eliminazione diretta: gli ottavi di finale. Le altre squadre (dal 9° al 24° posto) disputeranno i playoff, andata e ritorno, per assicurarsi il proseguo della manifestazione. Champions League, via al ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 30 marzo 2021)– Il via libera alla nuovadovrebbe esserci domani, quando il Comitato Esecutivo dell’Uefa si riunirà per ufficializzare ilmolto: ci saranno 100 partite in più da giocare e si dirà in maniera definitiva addio alla fase a gironi. Ci sarà un mini campionato con 36 squadre (4 in più di quelle attuali). Ogni club partecipante giocherà 10 partite: 5 in casa e 5 in trasferta contro squadre differenti. Il mini campionato garantirà alle prime otto di qualificarsi per le prima gara a eliminazione diretta: gli ottavi di finale. Le altre squadre (dal 9° al 24° posto) disputeranno i playoff, andata e ritorno, per assicurarsi il proseguo della manifestazione., via al ...

