Champions League, scongiurato il rischio campo neutro: in dubbio solo Chelsea Porto (Di martedì 30 marzo 2021) Tutti i quarti di finale di Champions League si giocheranno nei rispettivi stadi e Paesi, resta il solo dubbio per Chelsea-Porto Negli ottavi di finale di Champions League, alcune gare si sono disputate in campo neutro per i problemi derivanti dalle restrizioni per la pandemia da Covid-19. Nei quarti di finale, però, questo problema non dovrebbe esserci. La UEFA ha infatti confermato che Borussia Dortmund-Manchester City si giocherà sia al Signal Iduna Park che all’Etihad Stadium. Bayern Monaco-PSG ha avuto la conferma, per ora solo per l’andata, di giocare in Baviera. Anche per Liverpool-Real Madrid non ci saranno problemi, con il Governo spagnolo che ha dato la possibilità ai Reds di raggiungere la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tutti i quarti di finale disi giocheranno nei rispettivi stadi e Paesi, resta ilperNegli ottavi di finale di, alcune gare si sono disputate inper i problemi derivanti dalle restrizioni per la pandemia da Covid-19. Nei quarti di finale, però, questo problema non dovrebbe esserci. La UEFA ha infatti confermato che Borussia Dortmund-Manchester City si giocherà sia al Signal Iduna Park che all’Etihad Stadium. Bayern Monaco-PSG ha avuto la conferma, per oraper l’andata, di giocare in Baviera. Anche per Liverpool-Real Madrid non ci saranno problemi, con il Governo spagnolo che ha dato la possibilità ai Reds di raggiungere la ...

Spezzatino diritti calcio in Tv, anche il tifoso dovrà fare squadra In pratica per seguire Serie A, Champions, Europa League, Premier League, Liga, Bundesliga e la nuova Conference League uno dovrebbe abbonarsi a Dazn per guardare la Serie A (il costo salirà dalle 9,...

