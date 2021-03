Champions League, quarti di finale: andata e ritorno Porto-Chelsea si giocherà a Siviglia causa Covid (Di martedì 30 marzo 2021) E’ arrivata la decisione dell’Uefa. L’andata e il ritorno della sfida tra Porto e Chelsea, valida per i quarti di finale della Champions League 2020/2021 in programma il 7 e il 13 aprile, si giocherà in campo neutro a Siviglia a causa dei provvedimenti restrittivi sui viaggi legati alla pandemia. The #UCL quarter-final first and second legs between @FCPorto and @ChelseaFC will both now be played in Seville, Spain. In the #UWCL, @OLfeminin v @PSG Feminines, scheduled for 31 March, has been postponed. — UEFA (@UEFA) March 30, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) E’ arrivata la decisione dell’Uefa. L’e ildella sfida tra, valida per ididella2020/2021 in programma il 7 e il 13 aprile, siin campo neutro adei provvedimenti restrittivi sui viaggi legati alla pandemia. The #UCL quarter-final first and second legs between @FCand @FC will both now be played in Seville, Spain. In the #UWCL, @OLfeminin v @PSG Feminines, scheduled for 31 March, has been postponed. — UEFA (@UEFA) March 30, 2021 SportFace.

Advertising

GoalItalia : 'Se non vivi, mangi e respiri calcio allora non sei un vero calciatore. Indossi solo la maglia' ?? 4 Champions Leag… - trentinovolley : ???????? | IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!!! Per la quinta volta nella storia gialloblù! #? #TRENTINONELCUORE - mirkocalemme : Dunque... quanti abbonamenti serviranno per vedere tutte le gare di #SerieA, Champions, Europa e Conference League?… - sportface2016 : #ChampionsLeague , quarti di finale: andata e ritorno #PortoChelsea a Siviglia causa Covid - sportli26181512 : #Governance #Notizie Rinviata la decisione sulla riforma della Champions: E’ slittata la decisione in merito alla r… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Diretta Saragozza Sassari/ Streaming video DAZN: trasferta dura (Champions League) ... in diretta alle ore 20.00 di questa sera, martedì 30 marzo, dalla città spagnola, si gioca per il gruppo L dei playoff di basket Champions League 2020 - 2021 . Dobbiamo dire che arriviamo alla ...

Panchina d'Oro, bis di Gasperini. A Pippo Inzaghi quella d'argento Gian Piero Gasperini centra il bis. E non si tratta di Champions League (in campionato la sua Atalanta insegue la terza qualificazione consecutiva), ma di Panchina d'Oro: dopo il premio ricevuto il 3 febbraio 2020, infatti, il tecnico nerazzurro ha ...

Champions League, dove vederla: è rivoluzione tra tv e Amazon Corriere dello Sport.it Champions League, quarti di finale: andata e ritorno Porto-Chelsea si giocherà a Siviglia causa Covid E' arrivata la decisione dell'Uefa. L'andata e il ritorno della sfida tra Porto e Siviglia, valida per i quarti di finale della Champions League 2020/2021 in programma il 7 e il 13 aprile, si giocherà ...

Calciomercato Roma, sfida totale col Milan | Poker di nomi – VIDEO Roma e Milan stanno lottando per un posto nella prossima Champions League. I rossoneri al momento sono avanti in campionato, ma sono stati eliminati dall’Europa League dove invece i giallorossi sono ...

... in diretta alle ore 20.00 di questa sera, martedì 30 marzo, dalla città spagnola, si gioca per il gruppo L dei playoff di basket2020 - 2021 . Dobbiamo dire che arriviamo alla ...Gian Piero Gasperini centra il bis. E non si tratta di(in campionato la sua Atalanta insegue la terza qualificazione consecutiva), ma di Panchina d'Oro: dopo il premio ricevuto il 3 febbraio 2020, infatti, il tecnico nerazzurro ha ...E' arrivata la decisione dell'Uefa. L'andata e il ritorno della sfida tra Porto e Siviglia, valida per i quarti di finale della Champions League 2020/2021 in programma il 7 e il 13 aprile, si giocherà ...Roma e Milan stanno lottando per un posto nella prossima Champions League. I rossoneri al momento sono avanti in campionato, ma sono stati eliminati dall’Europa League dove invece i giallorossi sono ...