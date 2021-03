Champions League, le partite di andata e ritorno di Chelsea-Porto nello stesso stadio (Di martedì 30 marzo 2021) Entrambe le partite dei quarti di finale tra Chelsea e Porto in Champions League si giocheranno in campo neutro. La UEFA conferma ufficialmente che entrambe le gare si disputeranno allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia. Le date (7 aprile e 13 aprile 2021) e gli orari di inizio (21) rimangono invariati. La UEFA intende ringraziare Porto e Chelsea per il sostegno e la collaborazione, così come la federazione Portoghese, la federazione inglese, la federazione spagnola e il Siviglia per l'assistenza e per aver accettato di ospitare le due partite. Questa decisione è stata presa a causa delle restrizioni associate alla pandemia di coronavirus.caption id="attachment 1114655" align="alignnone" width="594" (Getty ... Leggi su itasportpress (Di martedì 30 marzo 2021) Entrambe ledei quarti di finale trainsi giocheranno in campo neutro. La UEFA conferma ufficialmente che entrambe le gare si disputeranno alloRamón Sánchez-Pizjuán di Siviglia. Le date (7 aprile e 13 aprile 2021) e gli orari di inizio (21) rimangono invariati. La UEFA intende ringraziareper il sostegno e la collaborazione, così come la federazioneghese, la federazione inglese, la federazione spagnola e il Siviglia per l'assistenza e per aver accettato di ospitare le due. Questa decisione è stata presa a causa delle restrizioni associate alla pandemia di coronavirus.caption id="attachment 1114655" align="alignnone" width="594" (Getty ...

