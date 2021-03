Champions League, deciso lo stadio in cui si giocherà Chelsea Porto (Di martedì 30 marzo 2021) La UEFA ha ufficializzato lo stadio in cui si disputerà il quarto di finale di Champions League tra Chelsea e Porto La UEFA ha ufficializzato che Chelsea-Porto, match valido per i quarti della Champions League 2020-2021, si giocherà al Sánchez–Pizjuán di Siviglia. Il provvedimento fa riferimento sia all’andata che al ritorno di questi quarti. La prima partita è in programma per il 7 di aprile, mentre il secondo incontro si disputerà il 13. La decisione è dettata dalle restrizioni alla mobilità dovute alla pandemia fra Portogallo e Inghilterra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) La UEFA ha ufficializzato loin cui si disputerà il quarto di finale ditraLa UEFA ha ufficializzato che, match valido per i quarti della2020-2021, sial Sánchez–Pizjuán di Siviglia. Il provvedimento fa riferimento sia all’andata che al ritorno di questi quarti. La prima partita è in programma per il 7 di aprile, mentre il secondo incontro si disputerà il 13. La decisione è dettata dalle restrizioni alla mobilità dovute alla pandemia fragallo e Inghilterra. Leggi su Calcionews24.com

