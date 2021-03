Champions: le sfide di andata e ritorno tra Chelsea e Porto si disputeranno a Siviglia (Di martedì 30 marzo 2021) Attraverso una nota ufficiale, la Uefa ha reso noto che entrambe le partite di andata e ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Chelsea e Porto si giocheranno allo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia in Spagna dopo che il Portogallo ha vietato i voli da e per il Regno Unito. The #UCL quarter-final first and second legs between @FCPorto and @ChelseaFC will both now be played in Seville, Spain. In the #UWCL, @OLfeminin v @PSG Feminines, scheduled for 31 March, has been postponed. — UEFA (@UEFA) March 30, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) Attraverso una nota ufficiale, la Uefa ha reso noto che entrambe le partite didei quarti di finale diLeague trasi giocheranno allo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan diin Spagna dopo che ilgallo ha vietato i voli da e per il Regno Unito. The #UCL quarter-final first and second legs between @FCand @FC will both now be played in Seville, Spain. In the #UWCL, @OLfeminin v @PSG Feminines, scheduled for 31 March, has been postponed. — UEFA (@UEFA) March 30, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Champions sfide Champions League, Chelsea - Porto si giocherà a Siviglia Le sfide di andata e di ritorno di Champions League tra Chelsea e Porto si giocheranno a Siviglia . E' la decisione presa dalla Uefa in una nota ufficiale che impone alle due squadre di disputare il ...

Busto Arsizio in vantaggio sui play off, la Savino Del Bene punta alla Gara - 2 Il bilancio delle sfide passate è favorevole alla Savino del Bene, in grado di imporsi in 9 gare a ...dai confini italiani le due squadre si sono affrontate due volte in questa stagione di Champions ...

Champions League, confermate le sedi per tre sfide dei quarti Calcio e Finanza Brambati a TMW Radio: "Juve, senza Champions sarebbe una catastrofe. Allegri..." Ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati. Napoli, con l'addio di Gattuso in pole ...

La Champions pronta a cambiare formato La data da cerchiare sul calendario per tutti gli appassionati di calcio è il 17 aprile. Quel giorno il Comitato Esecutivo dell'UEFA si pronuncerà sulle sedi dei prossimi Europei e sulla riforma della ...

