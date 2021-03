Cgil-Cisl-Uil: presidio lavoratori Casilino per mancato adeguamento salari (Di martedì 30 marzo 2021) Roma – Oggi lavoratori in presidio con Cgil Cisl Uil al Policlinico Casilino per protestare contro i mancati adeguamenti salariali, ottenuti dopo un’attesa di 14 anni. La proprieta’ ha finora fatto orecchie da mercante, nonostante i precisi obblighi sanciti dalla firma del nuovo Ccnl, ma i sindacati non ci stanno: “Si chiede massimo impegno al personale, gia’ sotto stress per la pandemia e la campagna vaccinale, senza nemmeno riconoscere un sacrosanto diritto come quello all’applicazione del contratto.” “E’ inaccettabile fare cassa con i soldi pubblici sulla pelle delle persone. Se non si rispetta il Ccnl, la Regione deve togliere l’accreditamento”, hanno denunciato Roberto Scali, Sergio Pero e Domenico Frezza, responsabili territoriali di Fp Cgil Roma e Lazio, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 marzo 2021) Roma – OggiinconUil al Policlinicoper protestare contro i mancati adeguamentiali, ottenuti dopo un’attesa di 14 anni. La proprieta’ ha finora fatto orecchie da mercante, nonostante i precisi obblighi sanciti dalla firma del nuovo Ccnl, ma i sindacati non ci stanno: “Si chiede massimo impegno al personale, gia’ sotto stress per la pandemia e la campagna vaccinale, senza nemmeno riconoscere un sacrosanto diritto come quello all’applicazione del contratto.” “E’ inaccettabile fare cassa con i soldi pubblici sulla pelle delle persone. Se non si rispetta il Ccnl, la Regione deve togliere l’accreditamento”, hanno denunciato Roberto Scali, Sergio Pero e Domenico Frezza, responsabili territoriali di FpRoma e Lazio, ...

