Cerimonie religiose pasquali a L'Aquila, per il Covid salta Processione Cristo Morto (Di martedì 30 marzo 2021) L'Aquila - salta per il secondo anno di fila a causa della pandemia la Processione del Cristo Morto all'Aquila: a renderlo noto è l'Associazione dei Cavalieri del Venerdì Santo, il gruppo laico, che da oltre vent'anni coadiuva i frati di San Bernardino nell'organizzazione dell'evento. Dal 1954, anno in cui è stata ideata la manifestazione, è la terza volta che il rito del Venerdì Santo non si effettua. La prima nel 2009 quando quattro giorni prima si era verificato la violenta scossa di terremoto che piegò la città, poi l'anno scorso ed ora anche nel 2021 per pandemia e la conseguente normativa che vieta qualsiasi forma di assembramento. Quest'anno però, a differenza del 2020, ritorna in chiesa il Cristo Morto e, soprattutto, la possibilità di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 30 marzo 2021) L'per il secondo anno di fila a causa della pandemia ladelall': a renderlo noto è l'Associazione dei Cavalieri del Venerdì Santo, il gruppo laico, che da oltre vent'anni coadiuva i frati di San Bernardino nell'organizzazione dell'evento. Dal 1954, anno in cui è stata ideata la manifestazione, è la terza volta che il rito del Venerdì Santo non si effettua. La prima nel 2009 quando quattro giorni prima si era verificato la violenta scossa di terremoto che piegò la città, poi l'anno scorso ed ora anche nel 2021 per pandemia e la conseguente normativa che vieta qualsiasi forma di assembramento. Quest'anno però, a differenza del 2020, ritorna in chiesa ile, soprattutto, la possibilità di ...

