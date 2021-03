Centro di Radiologia e Fisioterapia: prestazioni da sempre convenzionate col sistema sanitario (Di martedì 30 marzo 2021) Radiologia e diagnostica per immagini, Fisioterapia e riabilitazione, visite specialistiche, odontoiatria, oculista e diagnostica oculare: sono alcuni dei servizi offerti dal Centro di Radiologia e Fisioterapia Srl di via Roma 28 a Gorle, struttura polispecialistica che da 34 anni fornisce prestazioni mediche convenzionate col sistema sanitario. Attualmente sono 135 i collaboratori, tra medici, paramedici, fisioterapisti e impiegati che gravitano attorno alla struttura che fa capo all’amministratore unico Lucia Tosini e che accoglie pazienti proveniente prevalentemente dalla Bergamasca, ma anche delle province di Brescia e Cremona. “Siamo nati come Radiologia e diagnostica, poi passo passo abbiamo aggiunto gli altri ... Leggi su bergamonews (Di martedì 30 marzo 2021)e diagnostica per immagini,e riabilitazione, visite specialistiche, odontoiatria, oculista e diagnostica oculare: sono alcuni dei servizi offerti daldiSrl di via Roma 28 a Gorle, struttura polispecialistica che da 34 anni forniscemedichecol. Attualmente sono 135 i collaboratori, tra medici, paramedici, fisioterapisti e impiegati che gravitano attorno alla struttura che fa capo all’amministratore unico Lucia Tosini e che accoglie pazienti proveniente prevalentemente dalla Bergamasca, ma anche delle province di Brescia e Cremona. “Siamo nati comee diagnostica, poi passo passo abbiamo aggiunto gli altri ...

Advertising

XrayOneSrl : Il Centro Medico Xrayone dispone di ecografi di ultima generazione, permettendo diagnosi efficienti, precise, esegu… - centro_morrone : PREVIA PRENOTAZIONE è possibile usufruire degli esami di radiologia – TC, Risonanza Magnetica, Radiografia ed Ecogr… - XrayOneSrl : Il Centro Medico Xray One possiede tecnologie all'avanguardia per la Radiologia Dentale, avendo aggiornato recentem… - AtankingDivisio : @occammamt @zeroinamore Per disastro erariale, lasciando le strutture sanitarie del posto praticamente svuotate: ne… - gazzettamantova : Il centro Armonia: «Tutto a beneficio dell’utenza, si pagherà solo il ticket e le attese si ridurranno» -