Cede monumento dedicato a Walter Rossi | militante ucciso nel ' 77

(Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Il cedimento delin zona Camillucciadi Lotta Continuanel 1977, secondo il Campidoglio è avvenuto presumibilmente per una serie di concause. Tra gli elementi annoverati, spiega il Comune: le caratteristiche fisico-meccaniche del materiale lapideo con cui l'opera è stata realizzata, la conformazione caratterizzata da un notevole sbalzo rispetto al punto di appoggio, le sollecitazioni di natura sismica e le vibrazioni connesse all'intenso traffico veicolare che interessano l'area. La parte distaccata è stata spostata e collocata all'interno del giardino, in modo da liberare il marciapiede, e i tecnici della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, di concerto con l'autore della scultura, sono all'opera per individuare le ...