Caterina Sbaraglia | chi è la baby attrice di Svegliati amore mio

(Di martedì 30 marzo 2021) Cosa sapere su e Ti presento Sofia: età e carriera. (screenshot video)Interpreta Sara Santoro, la bambina affetta da un grave male nella fictionmio, con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi. Lei è, una piccolache sta facendo davvero molto parlare di sé. Laha anche interpretato il ruolo di Sofia nel film Ti presento Sofia, regia di Guido Chiesa. Ti potrebbe interessare anche questo articolo -> Sabrina Ferilli: perché l’non ha figli In questa ultima pellicola, ha avuto la possibilità di recitare al fianco di due grandi attori italiani come Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Alla sua uscita nel 2018, la pellicola fu il maggior successo italiano della stagione con un box ...

Advertising

zazoomblog : Caterina Sbaraglia chi è la piccola attrice di Ti presento Sofia: la sua storia - #Caterina #Sbaraglia #piccola… - GossipItalia3 : Chi è Caterina Sbaraglia, età e debutto della giovane attrice: dal grande schermo alla fiction #gossipitalianews - infoitcultura : Caterina Sbaraglia | chi è la giovane attrice di Svegliati amore mio -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Sbaraglia

UrbanPost

... alle 21:45 va in onda Ti presento Sofia , commedia diretta nel 2018 da Guido Chiesa, con protagonisti Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti e la piccola. Gabriele ( Fabio De Luigi ) ...Micaela Ramazzotti interpreta Mara mentre il ruolo di Sofia, rinnegata dallo stesso padre, è affidato a. RedazioneNonostante la giovanissima età Caterina Sbaraglia è un volto già noto nel mondo della tv e del cinema. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. Ti presento Sofia è stato il film d’esordio di ...Stasera su Canale 5, alle 21:45 in prima visione in chiaro, va in onda Ti presento Sofia, commedia del 2018 con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Una prima visione in arrivo stasera su Canale 5: al ...