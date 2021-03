Cassazione conferma condanna a Emilio Fede per tentata estorsione: “Organizzò fotoricatto a Crippa che lo fece licenziare da Mediaset” (Di martedì 30 marzo 2021) È stata confermata dalla Cassazione la condanna per tentata estorsione a carico dell’ex direttore del Tg4 Emilio Fede nell’ambito del processo per il fotoricatto nei confronti di Maurizio Crippa, il direttore generale dell’informazione di Mediaset che il 28 marzo 2012 decise il licenziamento del giornalista dopo gli strascichi legati al caso Ruby. La Suprema Corte ha deliberato in favore della sentenza di secondo grado, convalidando il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Milano che il 4 aprile 2019 aveva già lievemente diminuito l’originaria condanna in primo grado di due anni e tre mesi di reclusione. Il ricorso di Fede, residente a Napoli e che negli scorsi mesi era stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) È statata dallalapera carico dell’ex direttore del Tg4nell’ambito del processo per ilnei confronti di Maurizio, il direttore generale dell’informazione diche il 28 marzo 2012 decise il licenziamento del giornalista dopo gli strascichi legati al caso Ruby. La Suprema Corte ha deliberato in favore della sentenza di secondo grado, convalidando il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Milano che il 4 aprile 2019 aveva già lievemente diminuito l’originariain primo grado di due anni e tre mesi di reclusione. Il ricorso di, residente a Napoli e che negli scorsi mesi era stato ...

