Caso Lazio Torino, la battaglia non si ferma: si andrà al Collegio di Garanzia (Di martedì 30 marzo 2021) Per il Caso del mancato match tra Lazio e Torino c’è ancora molta strada prima della risoluzione: il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI sembra certo Sembra destinata a durare molto a lungo la battaglia legale tra Lazio e Torino. A giorni è attesa la sentenza della Corte d’Appello in merito al ricorso presentato dalla Lazio e discusso nella giornata di ieri, ma la storia non finirà. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, chiunque perderà in questo grado di giudizio ricorrerà al Collegio di Garanzia del CONI, come accaduto anche per Juventus Napoli. Sia i biancocelesti che i granata, dunque, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Per ildel mancato match trac’è ancora molta strada prima della risoluzione: il ricorso aldidel CONI sembra certo Sembra destinata a durare molto a lungo lalegale tra. A giorni è attesa la sentenza della Corte d’Appello in merito al ricorso presentato dallae discusso nella giornata di ieri, ma la storia non finirà. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, chiunque perderà in questo grado di giudizio ricorrerà aldidel CONI, come accaduto anche per Juventus Napoli. Sia i biancocelesti che i granata, dunque, ...

ZZiliani : Ehi, siete pronti per il gran finale? La #Lazio di #Lotito, scampata la stangata sul caso #tamponi per l'aleatoriet… - TuttoMercatoWeb : Donnarumma, blitz Raiola-Nedved: ecco cosa manca! Caso tamponi, il successo della Lazio. La FIGC istituisca un gove… - Agenzia_Ansa : Il Trentino e il Lazio riaprono le scuole. Ritornano in classe, nel primo caso, nidi, materne ed elementari e nel s… - Toro_News : ?? | IL CASO La Corte sportiva d'Appello ha respinto il ricorso della Lazio: a questo punto #LazioTorino dovrà ess… - Analysestrategy : RT @Agenzia_Ansa: Il Trentino e il Lazio riaprono le scuole. Ritornano in classe, nel primo caso, nidi, materne ed elementari e nel secondo… -

Caso Lazio-Torino, Corte d'Appello rinvia il verdetto la Repubblica Lazio-Torino va giocata: Corte Federale d’Appello respinge il ricorso di Lotito La Corte Federale d’Appello della Figc ha respinto il ricorso della Lazio sulla mancata disputa del match del 2 marzo Lazio-Torino, confermando dunque che la partita non disputa per la mancata present ...

