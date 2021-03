Caso Floyd, il via al processo: l’America è con il fiato sospeso (Di martedì 30 marzo 2021) Il 25 maggio 2020 è stato ucciso George Floyd. A porre fine alla sua vita è stato un agente di polizia: Derek Chauvin, che ha premuto il suo ginocchio sul collo di Floyd fino a soffocarlo, il tutto per una banconota da 20 dollari contraffatta. Dopo dieci mesi si è dato, finalmente, il via al processo contro il poliziotto. Sulle barricate che circondano l’area in cui è successa la tragedia, si legge “state entrando nello stato libero di George Floyd”: ci sono fiori, murales, graffiti ‘I can’t breathe’, non riesco a respirare, la frase pronunciata più volte da Floyd prima di morire, e candele. Non c’è la polizia: la sicurezza è gestita localmente e gli agenti si tengono alla larga. Divenuta simbolo della resistenza contro il sistema, il futuro della piazza è però incerto. Il gesto dei membri della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Il 25 maggio 2020 è stato ucciso George. A porre fine alla sua vita è stato un agente di polizia: Derek Chauvin, che ha premuto il suo ginocchio sul collo difino a soffocarlo, il tutto per una banconota da 20 dollari contraffatta. Dopo dieci mesi si è dato, finalmente, il via alcontro il poliziotto. Sulle barricate che circondano l’area in cui è successa la tragedia, si legge “state entrando nello stato libero di George”: ci sono fiori, murales, graffiti ‘I can’t breathe’, non riesco a respirare, la frase pronunciata più volte daprima di morire, e candele. Non c’è la polizia: la sicurezza è gestita localmente e gli agenti si tengono alla larga. Divenuta simbolo della resistenza contro il sistema, il futuro della piazza è però incerto. Il gesto dei membri della ...

