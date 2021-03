Caso Barbara Corvi, arrestato il marito (Di martedì 30 marzo 2021) . Sarebbe stato l’uomo ad uccidere la donna il 27 ottobre 2009. TERNI – Svolta nel Caso di Barbara Corvi. I carabinieri di Terni hanno arrestato il marito della donna. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato l’uomo ad uccidere la 35enne il 27 ottobre 2009 per motivi di gelosia ed economici. Nei prossimi giorni l’uomo sarà ascoltato dai magistrati per ricostruire meglio quanto successo quel giorno e, soprattutto, per cercare di capire dove è stato nascosto il corpo della compagna. La scomparsa La scomparsa di Barbara Corvi è avvenuta il 27 ottobre 2009. Un Caso ritornato sulle pagine di cronaca lo scorso luglio dopo la riapertura del Caso da parte della Procura di Terni. A convincere il magistrato ad ... Leggi su newsmondo (Di martedì 30 marzo 2021) . Sarebbe stato l’uomo ad uccidere la donna il 27 ottobre 2009. TERNI – Svolta neldi. I carabinieri di Terni hannoildella donna. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato l’uomo ad uccidere la 35enne il 27 ottobre 2009 per motivi di gelosia ed economici. Nei prossimi giorni l’uomo sarà ascoltato dai magistrati per ricostruire meglio quanto successo quel giorno e, soprattutto, per cercare di capire dove è stato nascosto il corpo della compagna. La scomparsa La scomparsa diè avvenuta il 27 ottobre 2009. Unritornato sulle pagine di cronaca lo scorso luglio dopo la riapertura delda parte della Procura di Terni. A convincere il magistrato ad ...

Advertising

news_mondo_h24 : Caso Barbara Corvi, arrestato il marito - la_seriale : VABBÈ MARIA TU GIUSTIFICHI SEMPRE GEMMA, ORMAI CASO PERSO, NON TI PERDONERÒ ALMENO FINQUANDO NON FARAI TORNARE IL P… - _Barbara_04 : RT @CasaLettori: Non essere che un’ape su una zattera d’aria e remare tutto il giorno a caso Emily Dickinson - InserraMichele : GIUSTIZIA PER BARBARA A 4 anni dai servizi alla trasmissione @storie_italiane di @eleonoradaniele su @RaiUno di m… - RosannaMarani : Caso Barbara Corvi, arrestato il marito: la donna era scomparsa nel 2009 -