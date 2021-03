Cashback a rischio | la cancellazione definitiva che fa paura agli italiani

Leggi su kronic

(Di martedì 30 marzo 2021) Ilpotrebbe esseremente cancellato e milioni divedrebbero in fumo tutti gli sforzi accumulati finora per ricevere i rimborsi.(web source)Ilrischia di esseremente eliminato. Dall’avvento del nuovo Governo Draghi sono molti i circa il mantenimento di questa misura nata per disincentivare l’uso di soldi liquidi. La piattaforma era stata introdotta durante il Governo di Giuseppe Conte e ha visto molti cittadini aderire. Ma come funziona? Se un italiano raggiunge quota 50 transazioni può vincere un Super Premio che verrà estratto grazie a una lotteria degli scontrini, ma anche in questo settore non mancano i furbetti. Vediamo nel detto perché rischia di essere eliminato. Perché eliminare il ...