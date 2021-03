Cartabianca | ospiti stasera | 30 marzo 2021

(Di martedì 30 marzo 2021) Nuova puntata di, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer., 30, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: l’avvicinarsi del weekend di Pasqua, con l’Italia in zona rossa e gli spostamenti consentiti solo all’estero; le ultime sui vaccini.di oggi, 30Molti glidella puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la Berlinguer: Pier Luigi Bersani, Articolo uno; Massimo Galli, direttore Malattie infettive Ospedale Sacco di Milano; Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie infettive Ospedale San Martino di Genova; la conduttrice Simona Ventura; Paolo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #Cartabianca ospiti

In attesa delle decisioni del Comitato Etico tra glidi stasera aci sarà anche Scanzi.... con l'Italia in zona rossa, gli spostamenti consentiti solo all'estero, i vaccini: saranno questi alcuni degli argomenti della puntata di stasera di #, in onda alle 21.20 su Rai3....A #Cartabianca va in scena lo scontro tra l'infettivologo Bassetti e la conduttrice Simona Ventura: che cosa è successo ...Ammiraglie in evidenza nella seconda serata di parziale lockdown e di restrizioni severe quasi nazionali. Una fiction firmata Palomar e partita bene lunedì sera su Rai1, ‘Makari’, affrontava martedì 1 ...