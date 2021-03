Caos nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa, Sierra Leone-Benin rinviata: “Nascondono i casi di Covid” (Di martedì 30 marzo 2021) La gara tra Sierra Leone e Benin, valida per le qualificazioni africane alla Coppa del Mondo, è stata rinviata a data da destinarsi a causa di alcune presunte positività al Covid-19 tra le fila del Benin, annunciate dai padroni di casa. “Attualmente siamo bloccati sul pullman perché la Sierra Leone dice che abbiamo 5 positivi al Covid. Ma non è vero, alcuni di loro lo hanno avuto in passato e ormai hanno gli anticorpi e poi siamo stati tutti testati in Benin prima di partire ed eravamo negativi”- spiega via tweet Cedric Hountondji, calciatore della Nazionale del Benin. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) La gara tra, valida per leafricanedel Mondo, è stataa data da destinarsi a causa di alcune presunte positività al-19 tra le fila del, annunciate dai padroni di casa. “Attualmente siamo bloccati sul pullman perché ladice che abbiamo 5 positivi al. Ma non è vero, alcuni di loro lo hanno avuto in passato e ormai hanno gli anticorpi e poi siamo stati tutti testati inprima di partire ed eravamo negativi”- spiega via tweet Cedric Hountondji, calciatore della Nazionale del. SportFace.

