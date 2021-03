Cane salva il padrone prima dell’impatto col treno: l’uomo era svenuto sui binari (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un Cane ha salvato il proprio padrone quando questo era rimasto in terra sui binari dopo essere scivolato ed aver battuto la testa. L’animale si conferma dunque il migliore amico dell’uomo. Si tratta di un clochard che vagava sui binari della stazione di Pompei. Quando ha battuto la testa e perso i sensi sui binari, e prima dell’impatto con il treno, il suo Cane si è avvicinato ed ha iniziato ad abbaiare richiamando l’attenzione dei presenti. Il cagnolino di un senzatetto attira l’attenzione e salva in extremis il suo amico, svenuto sui binari, che stava per essere travolto da un treno in corsa. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unhato il proprioquando questo era rimasto in terra suidopo essere scivolato ed aver battuto la testa. L’animale si conferma dunque il migliore amico del. Si tratta di un clochard che vagava suidella stazione di Pompei. Quando ha battuto la testa e perso i sensi sui, econ il, il suosi è avvicinato ed ha iniziato ad abbaiare richiamando l’attenzione dei presenti. Il cagnolino di un senzatetto attira l’attenzione ein extremis il suo amico,sui, che stava per essere travolto da unin corsa. ...

