Canale di Suez bloccato, migliaia di animali sulle navi rischiano di restare senza acqua né cibo (Di martedì 30 marzo 2021) . Le operazioni di sblocco del Canale di Suez probabilmente dureranno giorni prima che altre grandi navi possano attraversarlo. Molte del navi bloccate hanno a bordo capi di bestiame per questo molte associazioni animaliste temono che possano restare senza acqua né cibo a sufficienza con l'impossibilità di rifornirsi. Sono appena partire le manovre per cercare di disincagliare la nave Ever Given che per giorni ha bloccando a navigazione del Canale di Suez dopo essersi messa di traverso incagliandosi tra le due sponde. Operazioni che probabilmente dureranno giorni prima che altre grandi navi possano attraversare il Canale, come confermano gli stessi ...

