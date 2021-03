Canada sospende l'uso del vaccino Astrazeneca per gli under 55 (Di martedì 30 marzo 2021) Il Canada ha sospeso l’uso del vaccino contro il coronavirus Oxford/Astrazeneca per le persone sotto i 55 anni a causa delle preoccupazioni legate a rari coaguli di sangue. La sospensione è stata raccomandata dal Comitato consultivo nazionale sull’immunizzazione per motivi di sicurezza. Le province canadesi, che amministrano la sanità nel Paese, hanno annunciato lunedì la sospensione. “Vi è una sostanziale incertezza sul vantaggio di fornire i vaccini Astrazeneca Covid-19 agli adulti sotto i 55 anni, dati i potenziali rischi”, ha affermato il dottor Shelley Deeks, vicepresidente del Comitato consultivo nazionale per l’immunizzazione. Deeks ha affermato che le raccomandazioni aggiornate sono arrivate dai nuovi dati dall’Europa che suggeriscono che il rischio di coaguli di sangue è ora potenzialmente a un rapporto di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) Ilha sospeso l’uso delcontro il coronavirus Oxford/per le persone sotto i 55 anni a causa delle preoccupazioni legate a rari coaguli di sangue. La sospensione è stata raccomandata dal Comitato consultivo nazionale sull’immunizzazione per motivi di sicurezza. Le province canadesi, che amministrano la sanità nel Paese, hanno annunciato lunedì la sospensione. “Vi è una sostanziale incertezza sul vantaggio di fornire i vacciniCovid-19 agli adulti sotto i 55 anni, dati i potenziali rischi”, ha affermato il dottor Shelley Deeks, vicepresidente del Comitato consultivo nazionale per l’immunizzazione. Deeks ha affermato che le raccomandazioni aggiornate sono arrivate dai nuovi dati dall’Europa che suggeriscono che il rischio di coaguli di sangue è ora potenzialmente a un rapporto di ...

