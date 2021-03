Canada, proteste contro i trans nelle carceri femminili: “Detenuta stuprata” (Di martedì 30 marzo 2021) Toronto, 30 mar – In Canada i trans non operati né sottoposti a terapie ormonali, quindi uomini a tutti gli effetti, possono entrare nelle carceri femminili. L’istituzione carceraria canadese ha adottato sin dal 2017 il cosiddetto Self Id: se ci si dichiara donne, in breve, lo si è. E questa pratica ha già permesso stupri e violenze. trans nelle carceri femminili: un pericolo Tra coloro che hanno dichiarato di “sentirsi donne”, e quindi trans, per ottenere un trattamento migliore e accedere alle carceri femminili vi sono anche assassini, molestatori sessuali seriali e stupratori di minori che ora condividono gli spazi con donne a tutti gli effetti sotto il punto di vista biologico. Ma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 30 marzo 2021) Toronto, 30 mar – Innon operati né sottoposti a terapie ormonali, quindi uomini a tutti gli effetti, possono entrare. L’istituzione carceraria canadese ha adottato sin dal 2017 il cosiddetto Self Id: se ci si dichiara donne, in breve, lo si è. E questa pratica ha già permesso stupri e violenze.: un pericolo Tra coloro che hanno dichiarato di “sentirsi donne”, e quindi, per ottenere un trattamento migliore e accedere allevi sono anche assassini, molestatori sessuali seriali e stupratori di minori che ora condividono gli spazi con donne a tutti gli effetti sotto il punto di vista biologico. Ma ...

