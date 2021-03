Can Yaman parla del matrimonio con Diletta Leotta (Foto) (Di martedì 30 marzo 2021) In base alle risposte di Can Yaman non c’è nessun dubbio sulla storia d’amore con Diletta Leotta (Foto). Su Vanity Fair l’attore turco parla del matrimonio con la bella giornalista sportiva. Confida che la prima promessa tra loro è quella della riservatezza. In pratica sono e saranno solo loro due insieme a informare i fan di tutti gli avvenimenti nella loro vita di coppia. Can Yaman e Diletta Leotta sono quindi una vera coppia, lo ripete lui che durante il servizio Fotografico viene raggiunto più volte dalla voce della sua fidanzata. Per un consiglio, per un confronto, Diletta e Can sono una coppia più che affiatata. Sulla cover di Vanity Fair lui è l’oggetto del desiderio di tante donne ma la verità ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 30 marzo 2021) In base alle risposte di Cannon c’è nessun dubbio sulla storia d’amore con). Su Vanity Fair l’attore turcodelcon la bella giornalista sportiva. Confida che la prima promessa tra loro è quella della riservatezza. In pratica sono e saranno solo loro due insieme a informare i fan di tutti gli avvenimenti nella loro vita di coppia. Cansono quindi una vera coppia, lo ripete lui che durante il serviziografico viene raggiunto più volte dalla voce della sua fidanzata. Per un consiglio, per un confronto,e Can sono una coppia più che affiatata. Sulla cover di Vanity Fair lui è l’oggetto del desiderio di tante donne ma la verità ...

Advertising

Affaritaliani : Diletta Leotta, Can Yaman parla per la prima volte del matrimonio. E svela che... - CNike60 : RT @M0NIETTA: Can Yaman per Vanity fair: «In amore agisco d'istinto». «È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è… - pepitorres7 : RT @VanityFairIt: «Se mi sposerò? Teniamoci la sorpresa». In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», l'attore turco Can Yaman, futuro inte… - Rosalba87806187 : RT @Mary96231807: Tutti collegati alle ore 18 ig live su vanity fair von Can Yaman - MaribelLim : RT @Mary96231807: Tutti collegati alle ore 18 ig live su vanity fair von Can Yaman -