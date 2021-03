Campania zona rossa, De Luca firma l'ordinanza di Pasqua: vietati spostamenti in entrata e in uscita, chiusa la Madonna dell?Arco (Di martedì 30 marzo 2021) È in arrivo l'ordinanza di Pasqua: il governatore Vincenzo De Luca pubblicherà nelle prossime ore l?ordinanza numero 12 del 30 marzo 2021 con nuove disposizioni di prevenzione... Leggi su ilmattino (Di martedì 30 marzo 2021) È in arrivo l'di: il governatore Vincenzo Depubblicherà nelle prossime ore l?numero 12 del 30 marzo 2021 con nuove disposizioni di prevenzione...

Advertising

silviajuve71 : @toRtomn @stanzaselvaggia 'Il male minore' ????? mi pare che bambini e ragazzi siano quelli che hanno parlato di più… - Giovann60617807 : Adesso per punizione la Sicilia la mandiamo in zona rossa per un anno? Delle “parole” cambiate della Campania o del… - luca_vota : 'La Campania dovrebbe restare nello status di zona rossa permanente.' Meteorite, io ti invoco. ?????? - FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: Campania zona rossa, De Luca firma l'ordinanza di Pasqua: vietati spostamenti in entrata e in uscita, chiusa la Madonn… - maartinaxcl : Se la zona rossa finirà il 7 in Campania non mi lamenterò mai più di nulla ?? non scendo di casa dal 6 marzo e sto i… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona Napoli, dai rifiuti al fertilizzante: ecco le compostiere nell'orto urbano di Ponticelli IL LOCKDOWN Campania zona rossa, De Luca firma l'ordinanza di Pasqua: vietati... LA CRIMINALITÀ Napoli, recuperata mezza tonnellatadi rame in due depositi: due... Una pratica alla quale bisogna ...

Covid Campania, stretta sulla Pasqua: ordinanza Nuove misure e divieti per le festività: "Aumenta contagiosità, Rt previsto a 1.31" Campania zona rossa alle prese con l'emergenza coronavirus con un indice Rt stimato a 1.31. Per questo, il governatore Vincenzo De Luca ha firmato oggi una nuova ordinanza con restrizioni in vista ...

Campania zona rossa, De Luca firma l'ordinanza di Pasqua: vietati spostamenti in entrata e in... ilmattino.it Aversa, Parco Grassia “inutilizzabile”: mancano fondi per gestione Aversa (Caserta) - Erbacce alte un metro e più, strutture fisse, inclusi i servizi igienici, vandalizzate, illuminazione non funzionante, impianto idrico ...

Polizia arresta immigrato, aggredita in Piazza Garibaldi (ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Due immigrati del Ghana sono stati arrestati dalla Polizia dopo aver tentato di rapinare una donna in piazza Garibaldi, a Napoli ed avere aggredito i poliziotti con il ...

IL LOCKDOWNrossa, De Luca firma l'ordinanza di Pasqua: vietati... LA CRIMINALITÀ Napoli, recuperata mezza tonnellatadi rame in due depositi: due... Una pratica alla quale bisogna ...Nuove misure e divieti per le festività: "Aumenta contagiosità, Rt previsto a 1.31"rossa alle prese con l'emergenza coronavirus con un indice Rt stimato a 1.31. Per questo, il governatore Vincenzo De Luca ha firmato oggi una nuova ordinanza con restrizioni in vista ...Aversa (Caserta) - Erbacce alte un metro e più, strutture fisse, inclusi i servizi igienici, vandalizzate, illuminazione non funzionante, impianto idrico ...(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Due immigrati del Ghana sono stati arrestati dalla Polizia dopo aver tentato di rapinare una donna in piazza Garibaldi, a Napoli ed avere aggredito i poliziotti con il ...