Campania | nuova ordinanza di De Luca per il weekend di Pasqua | le regole

Advertising

InfoCilentoWeb : Covid, De Luca firma nuova ordinanza per le festività pasquali #Campania #Coronavirus - teleischia : CAMPANIA. FESTIVITA’ PASQUALI, A BREVE NUOVA ORDINANZA DI DE LUCA - GOinternet_it : Conosci la nuova #fibra in rete #FTTH? #Internet fino a 1000 mega! #gointernet #smartworking #dad… - BobbyMcflyy : RT @BobbyMcflyy: @_DOMENICO_4 @westondipendent @mandvzukic Avellino nuova capitale della Campania ?????? - Busitaliacamp : Novità: nuova emettitrice titoli di viaggio a Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Campania nuova

... di Messina in Sicilia e inalla realizzazione di digestori anaerobici per il ...00 alle 13:00 sul canale 501 di Sky e in streaming sui siti e le pagine fb di Legambiente e La...... Basilicata, Calabria,, Puglia e Sicilia. La misura sostiene gli investimenti in ... Condividi: Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in unafinestra) Fai clic per condividere su ...Sarà a breve pubblicata l’ordinanza n.12 del 30 marzo 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene disposizioni di prevenzione sanitaria in vista delle festività pasquali. L’ufficio sta ...Sempre a fianco degli ultimi, gli "invisibili", malgrado l'anno durissimo per il Covid-19, ma in affanno per continuare a svolgere questo accompagnamento. Così stanno vivendo le Caritas diocesane dell ...