Campania, 1573 positivi su circa 15mila tamponi. Il tasso è al 10,2% (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 1573 i positivi del giorno, in Campania, per il bollettino dell'Unità di crisi regionale. I tamponi effettuati sono 15.289. Il tasso positivi/tamponi è al 10,2% (ieri era all'11,6%). Si contano altri 64 morti, di cui 28 nelle ultime 48 ore e 36 in precedenza. In sette giorni, in Campania, sono decedute 325 persone. Alto il numero di guariti: 2.837. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 163 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 1.587 * Posti letto Covid e Offerta privata.

