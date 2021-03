Campagna anticovid over 80, vaccinazioni a domicilio (Di martedì 30 marzo 2021) Domani, mercoledì 31 marzo, verranno eseguite dalle ore 8.30 alle 13 nei comuni di Erve e Carenno le vaccinazioni covid domiciliari ai cittadini over 80 che ne hanno fatto richiesta. Si tratta di un ... Leggi su leccotoday (Di martedì 30 marzo 2021) Domani, mercoledì 31 marzo, verranno eseguite dalle ore 8.30 alle 13 nei comuni di Erve e Carenno lecovid domiciliari ai cittadini80 che ne hanno fatto richiesta. Si tratta di un ...

Campagna vaccinale anticovid, i dati delle classi 1942 e 1943: oltre la metà della platea ha già aderito Sono 31.423 i pugliesi delle classi 1942 e 1943 che hanno aderito in poco più di 24 ore alla campagna vaccinale contro il Covid 19 e hanno conosciuto data, ora e luogo della loro vaccinazione, attraverso il sito web regionale lapugliativaccina.regione.puglia.it , il numero verde e il ...

India, migliaia di persone in strada per l'Holi Festival: nonostante divieti e restrizioni anticovid Le restrizioni imposte alla popolazione non bastano a contenere le infezioni e la campagna vaccinale sta ... per violazione della normativa anticovid. Oltre 1.500 i controlli a persone e negozi ...

Servizi infermieristici dell’ospedale di Salò trasferiti a Gavardo. La rabbia del sindaco Questo tema, che risulta oggi strettamente legato con quello della campagna vaccinale anticovid 19, è di strettissima attualità e di tutta questa vicenda sono i cittadini salodiani e la popolazione ...

