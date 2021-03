Camelozampa porta in Italia i disegni di Mélanie Rutten

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Camelozampa porta

Corriere Nazionale

Dall'1 aprilein libreria 'L'ombra di ognuno', un piccolo gioiello illustrato già amato dai lettori di mezzo ...In un serrato e perfetto equilibrio tra testo e immagine, Crockett Johnson cia esplorare i ... laureata alla Scuola Interpreti e Traduttori di Bologna, è co - fondatrice di, per la ...Nella sua città, a Strasburgo, dal 2007 esiste il «Center for Illustration – Tomi Ungerer»: all’epoca rappresentava una rarità assoluta dato che era un museo dedicato a un autore ancora vivente (Unger ...