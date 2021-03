Calenda | da Regione Lazio 80 mln per impianti rifiuti | Raggi mai chiesto risorse

(Di martedì 30 marzo 2021) Roma – “Aggiungo un’informazione doverosa al piano. Laguidata da Nicola Zingaretti e Massimiliano Valeriani ha messo a disposizione 80 milioni di euro per. Il Comune di Roma non ha mai riun centesimo”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo. Il ‘cinguettio’ die’ stato poi retwittato dal presidente della, Nicola Zingaretti.

Advertising

giancalsp : @ConteRetweet @JacopoPellegr10 Si è - EPaglierini : @paoletto11 @Banto000 @MMastrantuono @CarloCalenda Ho già commentato il video di Calenda esponendo le ragioni che m… - latwittipe : @RaffaeleFerro7 @TorelliAvv @guffanti_marco E allora, visto che tu concordo con Calenda e invece ogni regione ha fa… - fenice_risorta : RT @ragusaibla: @2015tiziana @mpiacenonaver1 @patriziadegioia @RaffaelePizzati @meb @ItaliaViva @repubblica Calenda ha concordato con Letta… - ragusaibla : @2015tiziana @mpiacenonaver1 @patriziadegioia @RaffaelePizzati @meb @ItaliaViva @repubblica Calenda ha concordato c… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda Regione

E' stata firmata dalla Direzione generale per la Salute dellaMolise la determina per la proroga al 31 ottobre 2021 della scadenza della validità delle ... Filomena. "Nell'atto inoltrato ...Chiudevano la classifica Berlusconi (29),e Toti (27). Renzivera ultimo con 11. Sondaggi ... Il presidente dellaEmilia Romagna con il 33% delle preferenze faceva meglio del segretario ...E’ stata firmata dalla Direzione generale per la Salute della Regione Molise la determina per la proroga ... A comunicarlo il neo assessore alle Politiche sociali, Filomena Calenda. “Nell’atto ...Francesco Boccia, ex Ministro e oggi responsabile regioni e territorio del Pd, annuncia le formazioni: "Nel 2023 la partita sarà Salvini e Meloni contro Letta e Conte". Nessuno risponde alle istanze l ...