Calcioscommesse | Signori assolto da tribunale di Modena | ‘il fatto non sussiste’

Roma, 30 mar. – (Adnkronos) – Beppe Signori è stato assolto dal tribunale di Modena in primo grado dall'accusa di aver partecipato alla presunta combine di due partite del 2011, Modena-Sassuolo e Modena-Siena, "perché il fatto non sussiste". Un mese fa era stato di nuovo assolto anche dal tribunale di Piacenza dove era imputato per la partita Piacenza-Padova.

