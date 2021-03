Calciomercato Milan | Tomori glissa sul futuro | ' Ecco cosa penso' - Annuncio sullo scudetto

(Di martedì 30 marzo 2021)è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ma non si è sbilanciato sulle prospettive in maglia rossonera: 'Ah, non decido solo io. Mi diverto, mi godo l'attimo, sono felice di essere ...

Advertising

DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - Fprime86 : RT @DiMarzio: La #Nazionale, il #Sassuolo, il #Milan e… il #Cagliari: il 2018 di #Locatelli e quel bivio che gli ha cambiato la vita | #cal… - MilanWorldForum : Belotti: pole Milan. Le news ?? - MilanWorldForum : Milan: ciao Castillejo. Fissato il prezzo Le news - DiMarzio : La #Nazionale, il #Sassuolo, il #Milan e… il #Cagliari: il 2018 di #Locatelli e quel bivio che gli ha cambiato la v… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

CalcioMercato.it

Ilsembra pronto a intervenire in otticaper trattenere Fikayo Tomori. Il difensore centrale ha parlato del suo futuro: le sue dichiarazioni Ilsi trova già in una fase decisiva ...IBRA E MALDINI - Ibrahimovic e Maldini, i due totem del. Tomori li racconta: 'Zlatan? Magari non ci parla come figli, ma ci motiva e ci parla moltissimo. È un esempio per tutti, di dedizione e ...Fikayo Tomori ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha fatto un primo bilancio della sua esperienza al Milan. Le sue parole ...Tomori: 'Maldini? E' come avere Messi direttore sportivo' Arrivato a Milano nella sessione invernale di calciomercato, Fikayo Tomori ha letteralmente conquistato la dirigenza del Milan a suon di prest ...