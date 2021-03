Calciomercato Milan – Ibrahimovic fa eccezione: rinnovo sul tavolo | News (Di martedì 30 marzo 2021) Le ultime News sul Calciomercato del Milan: Zlatan Ibrahimovic continuerà in rossonero fino al 2022. Il club derogherà sul tetto salariale? Leggi su pianetamilan (Di martedì 30 marzo 2021) Le ultimesuldel: Zlatancontinuerà in rossonero fino al 2022. Il club derogherà sul tetto salariale?

Advertising

DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - Eurosport_IT : Edicola #30marzo: pronto il rinnovo per #Ibrahimovic, firmerà fino al giugno 2022 e guadagnerà 7 milioni di euro co… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @Ibra_official fa eccezione: rinnovo sul tavolo | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - infoitsport : Calciomercato Milan parla italiano il dopo Brahim Diaz - zazoomblog : Calciomercato Milan – Le richieste di Donnarumma per il rinnovo News - #Calciomercato #Milan #richieste -