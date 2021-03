Calciomercato Milan – Belotti al bivio: rinnovo o sarà rossonero | News (Di martedì 30 marzo 2021) Le ultime News di Calciomercato sul Milan: Andrea Belotti andrà in scadenza di contratto con il Torino il 30 giugno 2022. È tifoso rossonero Leggi su pianetamilan (Di martedì 30 marzo 2021) Le ultimedisul: Andreaandrà in scadenza di contratto con il Torino il 30 giugno 2022. È tifoso

Advertising

DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - Elisaerre19 : RT @MilanLiveIT: Il #Milan vuole un esterno d'attacco per completare la rosa ?? Ecco i 3? profili seguiti da #Maldini ??#MercatoMilan htt… - MilanLiveIT : Il #Milan vuole un esterno d'attacco per completare la rosa ?? Ecco i 3? profili seguiti da #Maldini ??… - calciomercatoit : ??#Milan, gli scenari per i rinnovi: #Calhanoglu in standby, le cifre per #Ibrahimovic. Il punto su #Donnarumma ??… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @gallobelotti al bivio: rinnovo o sarà rossonero | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan… -