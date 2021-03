Calciomercato Barcellona | sirene spagnole per Kane | tutto sul futuro del centravanti del Tottenham

(Di mercoledì 31 marzo 2021)per l'uragano Harry, occhi su Aguero: il ‘Kun’ lascia il Manchester City, i blaugrana studiano il colpoSecondo quanto riportato dal noto quotidiano anglosassone Express, ilavrebbe messo nel mirino il bomber inglese attualmente alla corte di Josè Mourinho. Ildi Harryè stato infatti oggetto di discussione negli ultimi giorni dopo che l'ex Norwich City non ha rinnovato il proprio contratto in scadenza con gli Spurs. L'Uragano non ha vinto nessun trofeo di squadra nella sua carriera e, pertanto, potrebbe virare verso altri lidi con l'obiettivo di vincere qualcosa di importante. Il capitano dell'Inghilterra ha all'attivo diciassette reti in Premier League siglate con la maglia degli ...

Secondo quanto scrive oggi Sport il Barcellona è 'molto fiducioso' di chiudere in estate l'arrivo dal Borussia Dortmund di Erling Haaland, che ha ottime chance di lasciare la Germania in estate. Aguero al Barcellona: un passaggio che sembrava scontato, dopo l'annuncio da parte dell'attaccante dell'argentino di lasciare il Manchester City a fine stagione, e che in realtà così sicuro non è. Secondo Sport il Barcellona cederà in estate Philippe Coutinho. Il brasiliano è a quota 90 presenze in blaugrana, se dovesse raggiungere quota 100 il club catalano dovrebbe pagare ...