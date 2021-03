(Di martedì 30 marzo 2021) L'acquisto di Sergiopotrebbe aprire un nuovo capitolo nella vicenda-Messi.Il centravanti argentino non sta vivendo il momento migliore della sua carriera. Alcune prestazioni negative e diversi problemi fisici hanno costretto il Kun a diversi mesi di stop, nei quali non è stato in grado di dare il suo contributo alla causa del. Nonostante la sua assenza, però, la formazione di Pep Guardiola si trova al primo posto della classifica di Premier League, avendo trovato una quadra di gioco che - anche senza la presenza di- sembra funzionare in maniera ottimale.VIDEO, Ansu Fati e la magia prima dell’infortunio: lo stop in allenamento è da urlo!Dopo un colloquio avuto tra il giocatore argentino e l'allenatore catalano, è emersa l'ufficialità ...

Advertising

internewsit : Lautaro Martinez torna nel mirino del Barcellona! Ma è solo un'alternativa - - Mediagol : Calciomercato #Barcellona, occhi su Aguero: il 'Kun' lascia il Manchester City, i blaugrana studiano il colpo… - AndryDipi92 : #Barcellona sarebbe già pronto a formulare un’offerta per #Lukaku. Sul piatto 30 milioni di euro e un giocatore in… - BombeDiVlad : ?? #Barcellona, occhi su un difensore del #ManchesterCity ???? Ecco di chi si tratta #LBDV #LeBombeDiVlad… - sportli26181512 : Barcellona, Laporta stringe per un difensore: Eric Garcia può essere il primo colpo del nuovo...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Barcellona

CalcioMercato.it

Commenta per primo Eric Garcia può essere il primo colpo del nuovotargato Laporta : il presidente dei catalani, scrive Mundo Deportivo , sta stringendo per il difensore, in scadenza con il Manchester City e desideroso di vestire la casacca blaugrana., per esempio, un evento musicale è andato in scena davanti a 5mila persone con un rigido protocollo. Si cercherà di capire dai contagi futuri se ha funzionato. Relativamente al pallone, ...Da Donnarumma a Insigne: 67 giocatori in scadenza La Serie A rischia di sprofondare in un tunnel senza via d'uscita. La pandemia da Covid-19 ha contribuito a creare un danno economico importante e pot ...Calciomercato Juventus, Dybala potrebbe diventare una pedina di scambio per gli obiettivi bianconeri la prossima estate ...