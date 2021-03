Calciomercato, Agüero: ufficiale l’addio al Manchester City a fine stagione (Di martedì 30 marzo 2021) Sergio Agüero e il Manchester City, una storia d’amore lunga 10 anni giunta ormai alla fine. L’attaccante argentino, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà infatti con i Citizens, per cui sarà libero a fine stagione di accasarsi altrove. Dopo dieci lunghissimi anni termina l’avventura di Sergio Agüero con la maglia del Manchester City. La decisione di non rinnovare il contratto dell’argentino, in scadenza al termine di questa stagione, è stata comunicata ufficialmente dallo stesso club inglese sul proprio sito: “Il Manchester City darà un affettuoso ed emozionante addio al leggendario attaccante Sergio Agüero al termine del suo contratto la prossima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Sergioe il, una storia d’amore lunga 10 anni giunta ormai alla. L’attaccante argentino, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà infatti con i Citizens, per cui sarà libero adi accasarsi altrove. Dopo dieci lunghissimi anni termina l’avventura di Sergiocon la maglia del. La decisione di non rinnovare il contratto dell’argentino, in scadenza al termine di questa, è stata comunicata ufficialmente dallo stesso club inglese sul proprio sito: “Ildarà un affettuoso ed emozionante addio al leggendario attaccante Sergioal termine del suo contratto la prossima ...

