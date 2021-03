Calcio | Qualificazioni Mondiali 2022 | risultati di oggi Belgio e Olanda in goleada | Portogallo soffre | Turchia pareggia

(Di martedì 30 marzo 2021)si sono disputate dieci partite valide per leaidi. Ilha sudato in Lussemburgo: dopo essere passati in svantaggio al 30? col gol di Rodrigues, i lusitani sono riusciti are nel recupero del primo tempo con Joda e poi nella ripresa hanno conquistato la vittoria grazie alla reti di Cristiano Ronaldo e Palhinha. I rossoverdi agganciano la Serbia in testa al gruppo A con sette punti, visto che gli slavi si sono imposti in Azerbaijan per 2-1 (doppietta di Mitrovic, il secondo gol a dieci minuti dallo scadere dopo il momentaneo pareggio di Makhmudov). Ilha letteralmente demolito la Bielorussia con un roboante 8-0 (doppiette di Trossard e Vanaken, reti di Batshuayi, Doku, Praet, Benteke) ed ...

martedì 30 marzo 2021 , alle ore 20:45, é in programma Turchia - Lettonia , gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 che si svolgeranno in Qatar.