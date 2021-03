Advertising

LaStampa : Alberto Malesani, dall’agrodolce del calcio in panchina all’Amarone - sassuolonews : Panchina d’Oro calcio femminile a Gianpiero #Piovani del Sassuolo #SassuoloFemminile - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Gasperini vince la seconda panchina d’oro consecutiva: Gasperini vince… - sportface2016 : Panchina d'oro, bis #Gasperini: 'La dedico a tutta #Bergamo' #Atalanta - TV7Benevento : **Calcio: panchina d'oro, Gasperini vince per il secondo anno di fila** (4)... -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio panchina

SESTO SAN GIOVANNI - La Pro Sesto , con un comunicato affidato al proprio sito web, ha annunciato "di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra ad Antonio Filippini . Il tecnico ...Gian Piero Gasperini centra il bis. E non si tratta di Champions League (in campionato la sua Atalanta insegue la terza qualificazione consecutiva), ma did'Oro: dopo il premio ricevuto il 3 febbraio 2020, infatti, il tecnico nerazzurro ha conquistato quello di quest'anno. Insieme al Gasp in corsa c'erano Stefano Pioli del Milan, Simone Inzaghi ...Gian Piero Gasperini, 63 anni, tecnico dell'Atalanta, e Pippo Inzaghi, 47, allenatore del Benevento, sono i vincitori della Panchina d'oro per la scorsa stagione, assegnata dai loro ...Gian Piero Gasperini ha vinto, per il secondo anno consecutivo, la panchina d'Oro, premio elargito dall'Asso Allenatori al miglior tecnico della Serie A.