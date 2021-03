Calcio: la Champions League cambia formato, l’annuncio il 19 aprile (Di martedì 30 marzo 2021) La Champions League di Calcio sembra ormai destinata a cambiare formato, e pare che l’annuncia sia addirittura in arrivo nei prossimi giorni. La UEFA ha infatti diramato una nota spiega che l’argomento sarà in discussione domani, e che l’annuncio avverrà il prossimo 19 aprile. “Il futuro delle competizioni per club dopo il 2024 sarà l’argomento principale delle discussioni – dice la nota dell’Uefa, riportata dal sito Rai Sport -. Tuttavia ogni decisione ufficiale su questo tema sarà resa nota soltanto al termine della riunione del 19 aprile, per finalizzare al meglio tutte le proposte di cui si sta parlando”. L’ipotesi più probabile è quella di un allargamento a 36 squadre, con le formazioni che giocheranno dieci partite di regular season, dalla quale ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) Ladisembra ormai destinata are, e pare che l’annuncia sia addirittura in arrivo nei prossimi giorni. La UEFA ha infatti diramato una nota spiega che l’argomento sarà in discussione domani, e cheavverrà il prossimo 19. “Il futuro delle competizioni per club dopo il 2024 sarà l’argomento principale delle discussioni – dice la nota dell’Uefa, riportata dal sito Rai Sport -. Tuttavia ogni decisione ufficiale su questo tema sarà resa nota soltanto al termine della riunione del 19, per finalizzare al meglio tutte le proposte di cui si sta parlando”. L’ipotesi più probabile è quella di un allargamento a 36 squadre, con le formazioni che giocheranno dieci partite di regular season, dalla quale ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Champions Champions League, a Siviglia i quarti fra Chelsea e Porto NYON (Svizzera) - Entrambe le partite dei quarti di finale di Champions League tra Porto e Chelsea si disputeranno allo stadio Ramón Sánchez - Pizjuán di Siviglia. Le date (7 aprile e 13 aprile 2021) e gli orari di inizio (21.00) rimangono invariati. La scelta ...

Champions League, dal 2024 il nuovo format: 4 squadre in più e via i gironi. Il 19 aprile l'annuncio Al via la nuova Champions League : prevista per il 19 aprile l'ufficializzazione del nuovo format che entrerà in vigore nel 2024. Lo ha reso noto la Uefa, precisando che nel comitato esecutivo - in programma per ...

Serie A e Champions, tutto il calcio può passare da TIM TIM offerte calcio Calcio e Finanza Lewandowski si ferma, niente sfida contro il PSG Il bomber sarà dunque costretto a saltare la doppia sfida dei quarti di finale di Champions League contro il PSG, sconfitto nella finale del torneo proprio l'anno scorso dai bavaresi. I confronti ...

Champions League, dal 2024 si cambia: girone unico a 36 squadre e fase eliminatoria La Champions League cambierà format dal 2024, e un annuncio in questo senso sarà fatto il prossimo 19 aprile. Lo ha reso noto l’Uefa con una nota in cui viene precisato che il team sarà al ...

