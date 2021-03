Calcio, Gian Piero Gasperini premiato nuovamente con la “Panchina d’Oro”: “Dedicata a tutta Bergamo” (Di martedì 30 marzo 2021) Sono stati assegnati oggi i premi ai migliori allenatori degli scorsi campionati italiani di Calcio: la Panchina d’Oro va per il secondo anno consecutivo a Gian Piero Gasperini (Atalanta), in quale vince a mani basse con 28 voti contro i 7 del secondo classificato, Ivan Juric (Hellas Verona). Al terzo posto a pari merito a quota 5 ci sono Roberto De Zerbi (Sassuolo), Simone Inzaghi (Lazio), e Maurizio Sarri (Juventus). Per quanto concerne la Serie B, la Panchina d’Argento va invece a Filippo Inzaghi (Benevento), il quale con 21 voti supera di un’incollatura Vincenzo Italiano (Spezia), secondo con 17, e Giovanni Stroppa (Crotone), terzo con 16. La Panchina d’Oro Serie C va invece a Massimiliano Alvini (Reggio Audace), con 26 voti contro ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) Sono stati assegnati oggi i premi ai migliori allenatori degli scorsi campionati italiani di: lava per il secondo anno consecutivo a(Atalanta), in quale vince a mani basse con 28 voti contro i 7 del secondo classificato, Ivan Juric (Hellas Verona). Al terzo posto a pari merito a quota 5 ci sono Roberto De Zerbi (Sassuolo), Simone Inzaghi (Lazio), e Maurizio Sarri (Juventus). Per quanto concerne la Serie B, lad’Argento va invece a Filippo Inzaghi (Benevento), il quale con 21 voti supera di un’incollatura Vincenzo Italiano (Spezia), secondo con 17, e Giovanni Stroppa (Crotone), terzo con 16. LaSerie C va invece a Massimiliano Alvini (Reggio Audace), con 26 voti contro ...

