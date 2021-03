Buffon squalificato un turno per la bestemmia di oltre tre mesi fa (Di martedì 30 marzo 2021) Gianluigi Buffon è stato squalificato per la prossima giornata di campionato, che la Juventus giocherà contro il Torino. Il motivo è la bestemmia del 19 dicembre scorso, quando in occasione di Parma–Juve il portiere aveva proferito un’espressione blasfema, segnalata dalla Procura Federale al giudice sportivo. La pronuncia è arrivata oggi: Buffon è stato riconosciuto colpevole e salterà il derby. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 marzo 2021) Gianluigiè statoper la prossima giornata di campionato, che la Juventus giocherà contro il Torino. Il motivo è ladel 19 dicembre scorso, quando in occasione di Parma–Juve il portiere aveva proferito un’espressione blasfema, segnalata dalla Procura Federale al giudice sportivo. La pronuncia è arrivata oggi:è stato riconosciuto colpevole e salterà il derby. L'articolo ilNapolista.

