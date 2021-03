Buffon squalificato per espressione blasfema. Salta il derby Torino - Juventus (Di martedì 30 marzo 2021) Gianluigi Buffon è stato squalificato per un turno per aver pronunciato un'espressione blasfema nel corso della partita di serie A Parma - Juventus dello scorso 19 dicembre. Come conseguenza, il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Gianluigiè statoper un turno per aver pronunciato un'nel corso della partita di serie A Parma -dello scorso 19 dicembre. Come conseguenza, il ...

