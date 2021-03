Buffon squalificato per bestemmia: un turno di stop per il portiere della Juventus (Di martedì 30 marzo 2021) E’ arrivata una giornata di squalifica per il portiere della Juventus Gigi Buffon, l’estremo difensore è stato fermato a causa di una bestemmia pronunciata in occasione della partita contro il Parma nella sfida dello scorso 19 dicembre. La Corte federale d’appello, presieduta da Mario Luigi Torsello ha accolto il ricorso del Procuratore Federale. Buffon era stato sanzionato con una multa di 5000 euro dal Tribunale Federale Nazionale. Il portiere della Juventus sarà costretto a saltare il prossimo match del campionato di Serie A, si tratta del derby contro il Torino prevista per sabato 3 Aprile. Buffon lascia la Juventus al termine della stagione: una big o l’addio al ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 30 marzo 2021) E’ arrivata una giornata di squalifica per ilGigi, l’estremo difensore è stato fermato a causa di unapronunciata in occasionepartita contro il Parma nella sfida dello scorso 19 dicembre. La Corte federale d’appello, presieduta da Mario Luigi Torsello ha accolto il ricorso del Procuratore Federale.era stato sanzionato con una multa di 5000 euro dal Tribunale Federale Nazionale. Ilsarà costretto a saltare il prossimo match del campionato di Serie A, si tratta del derby contro il Torino prevista per sabato 3 Aprile.lascia laal terminestagione: una big o l’addio al ...

