Brutte notizie per Pierluigi Diaco, l’annuncio è appena arrivato (Di martedì 30 marzo 2021) Per il conduttore televisivo di Rai Uno, Pierluigi Diaco, sono in arrivo Brutte notizie. Il presentatore non sembra aver preso bene il comunicato. Il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco ha ricevuto un comunicato spiacevole. Il suo programma televisivo di Rai Uno, “Io e Te“, sembra che non andrà più in onda. A renderlo noto è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 30 marzo 2021) Per il conduttore televisivo di Rai Uno,, sono in arrivo. Il presentatore non sembra aver preso bene il comunicato. Il giornalista e conduttoreha ricevuto un comunicato spiacevole. Il suo programma televisivo di Rai Uno, “Io e Te“, sembra che non andrà più in onda. A renderlo noto è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

GINA32451015 : RT @WWFitalia: Nell'#uovo di #Pasqua brutte sorprese per l'#ambiente Dietro la maggior parte della produzione di #cacao e #zucchero si nas… - conci_sabrina : RT @WWFitalia: Nell'#uovo di #Pasqua brutte sorprese per l'#ambiente Dietro la maggior parte della produzione di #cacao e #zucchero si nas… - reptaylordidit : una delle cose brutte di as**p è che ognuno può cambiare i registri se registrato ma si possono filtrare le notizie vere da quelle false - Stellin62152708 : RT @WWFitalia: Nell'#uovo di #Pasqua brutte sorprese per l'#ambiente Dietro la maggior parte della produzione di #cacao e #zucchero si nas… - Stefano33708355 : RT @WWFitalia: Nell'#uovo di #Pasqua brutte sorprese per l'#ambiente Dietro la maggior parte della produzione di #cacao e #zucchero si nas… -